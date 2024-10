E' un boccone amaro da inghiottire per l'Inter la sconfitta rimediata questo pomeriggio a San Siro contro un Cagliari sorprendente che con un roboante 4-1 fuori casa centra la prima vittoria stagionale avviandosi, si spera, verso l'uscita dalla crisi di cui tanto si era discusso in queste prime giornate di campionato.

Il Cagliari parte al meglio quando al 6' Cossu insidia la porta nerazzurra ma Andreolli è bravo a disinnescare il tiro. 4 minuti dopo arriva il vantaggio dei rossoblu con Sau che dopo essere stato lanciato dallo stesso Cossu batte Handanovic. Il pareggio arriva al 18' con Osvaldo che raccoglie un calcio di punizione battuto da Palacio insaccando alle spalle di Cragno. La gioia dell'Inter dura poco e al 26' il difensore Nagatomo viene espulso per doppia ammonizione lasciando in dieci i compagni di squadra. Al 28' arriva il raddoppio del Cagliari con Ekdal che colpisce una palla ribattuta da Handanovic segnando il 2-1 sul tabellone.

L'Inter inizia così ad entrare in confusione e al 34' il Cagliari dilaga con Ibarbo che trova in area Ekdal pronto a segnare la doppietta personale. Le emozioni non finiscono qui, allo scadere del primo tempo, infatti, è ancora Ekdal a marcare il gol del 4-1 ospite scatenando la disperazione di Mazzarri e dell'affannata difesa nerazzura.

Nella ripresa la miglior condizione del Cagliari si fa sempre più evidente nonostante i tentativi di Palacio e Osvaldo di salvare il salvabile. Cossu, Dessena ed Ekdal continuano a dettare i ritmi ma il risultato non cambia e il Cagliari di Zeman centra così la prima vittoria stagionale. E che vittoria.