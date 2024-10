L'idea sta venendo fuori nel corso degli allenamenti della settimana. Stiamo parlando della tentazione tridente per Diego Lopez, allenatore del Cagliari, che sabato affronterà la Sampdoria. Ibarbo-Pinilla-Sau si sono visti insieme solo a gara in corso contro il Milan e contro la Fiorentina. L'idea adesso è quella di proporli dall'inizio.

Finora il punto fermo è stato l'attaccante sardo, con il colombiano e il cileno che si sono alternati, con buone prestazioni. In casa si è sempre scelto Pinilla, mentre in trasferta, come a Firenze, è stato proposto titolare Ibrabo. Occhio alla Sampdoria, ferita dalla brutta sconfitta nel derby contro il Genoa e contestata dai tifosi in settimana. L'allenamento di oggi e la rifinitura di domani saranno molto importanti per capire verso quale direzione andrà l'attacco del Cagliari sabato.