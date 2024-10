Arriva il Milan all'Unipol Domus. Nel pomeriggio di oggi, alle 18:30 il Cagliari ospiterà i rossoneri per la sesta giornata di campionato. Servirà una grande prestazione per strappare punti agli avversari e smuovere la classifica.

Ranieri dovrebbe affidarsi al tandem d'attacco Petagna-Luvumbo. L'ex atalantino, arrivato in estate dal Monza, è alla ricerca del primo gol in maglia rossoblù. Dal primo minuto potrebbe vedersi anche il giovane Prati in mediana, affiancato da

Makoumbou, mentre in difesa sono certi di un posto Wieteska e Dossena.

Spazio anche a Nandez e Augello. Per il Cagliari soltanto due punti raccolti nelle prime cinque giornate, penultimo davanti all'Empoli a zero. Un test complicato nel quale, oltre a Lapadula, Ranieri dovrà fare a meno anche di Jankto e Mancosu.