Mancano due giorni al match contro il Milan. Il Cagliari prosegue senza intoppi la preparazione alla gara di San Siro, in programma domenica alle ore 20,45. Il tecnico Diego Lopez dovrà fare a meno degli infortunati Pisano e Cossu, peraltro già preventivati da tempo.

A questo punto si va verso la conferma dell'undici titolare che ha battuto l'Atalanta domenica scorsa con Agazzi tra i pali, Dessena e Murru sulle fasce difensive, con Rossettini e Astori in mezzo. Il centrale bergamasco dovrebbe essere l'unica novità in casa rossoblù. Ekdal-Conti-Nainggolan in mezzo con il goleador Cabrera dietro la coppia Sau-Pinilla, e Ibarbo pronto a subentrare nella ripresa. Abbondanza di scelte per il mister dei sardi che può contare su un'ampia scelta di uomini.

In casa rossonera, invece, si comincerà da oggi a pensare al Cagliari, dopo il passaggio del turno in Champions. Mister Allegri dovrebbe fare qualche cambio di formazione, con l'inserimento dei vari Poli, Robinho e Niang.