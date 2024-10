Daniele Conti ha parlato ai microfoni di 'Deejay Football Club'. Ecco le sue parole: ''Finalmente inizia il nostro campionato. Siamo felici, giocare per due anni in trasferta non è stato semplice, siamo davvero felici di rigiocare davanti ai nostri tifosi. Potevamo fare qualche punto in più? Sì, anche noi ci aspettavamo di farli, ma se analizziamo le gare che abbiamo fatto avremmo meritato qualche punto in più. Penso alle gare contro la Sampdoria e a quella contro il Livorno. Giocando così comunque i tre punti arrivano. Abbiamo attaccanti di grande livello, sono contento di averli come miei compagni, presto si sbloccheranno tutti''.

''Lo sciopero in caso di mancata apertura del Sant'Elia? Sì, confermo. Ci saremo fermati. Eravamo arrivati alla frutta, era una situazione insostenibile, eravamo più sull'aereo che in campo e con le nostre famiglie. E gli infortuni sono dipesi anche da questo. Comunque ora non parliamone più, conta il campo. La mia casa è il Sant'Elia, da 13 anni gioco lì, anche più di Is Arenas. Andrebbe ristrutturato, quello è vero, ma la mia casa è il Sant'Elia ed è importante rigiocare là''.

''I tifosi sono stati grandi, eravamo molto dispiaciuti soprattutto per loro. In altre piazze avrebbero fatto chissà che cosa e invece i tifosi sardi si sono dimostrati molto civili e hanno mantenuto la calma, esprimendo il loro parere con civiltà. Ripeto, la soddisfazione maggiore è per loro''.