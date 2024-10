Il Cagliari prosegue il suo cammino deficitario in trasferta andando a perdere all'Olimpico di Roma contro una Lazio non certo irresistibile. Nel posticipo serale gli uomini di Lopez giocano un buon primo tempo, senza approfittare delle occasioni che gli concede una frastornata Lazio, contestata anche dai propri tifosi. Nella ripresa, come spesso accade, i rossoblu non hanno il piglio della prima frazione e l'entrata di Klose fa la differenza. Il tedesco segna il gol del vantaggio laziale a inizio secondo tempo e poi si procura il rigore del 2-0 di Candreva. Tutto in 5 minuti. Il Cagliari poi prova a reagire, ma è inconcludente. Ennesima occasione sprecata per il tanto sospirato salto di qualità. Appuntamento ora a mercoledì 31 quando al Sant'Elia arriverà il Bologna nel turno infrasettimanale.

Ecco il tabellino del match:

Lazio (4-3-3): Marchetti; Pereirinha, Novaretti (46' Ciani), Cana, Radu; Onazi, Biglia, Candreva; Ederson (46' Klose), Perea, Anderson (88' Cavanda). A disp.: Berisha, Strakosha, Dias, Crecco, Elez, Gonzalez, Hernanes, Tounkara, Keita, Ledesma, Floccari. All.: Petkovic.

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; Perico (44' Pisano), Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Nainggolan; Cabrera (70' Cossu); Sau (59' Pinilla), Ibarbo. A disp.: Avramov, Ariaudo, Avelar, Eriksson, Ibraimi, Nenè. All.: Lopez

Arbitro: Massa

Marcatori: 52' Klose, 55' Candreva (L)