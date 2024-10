Ultime concitate ore di mercato. Sfuma definitivamente la trattativa fra Cagliari e Inter per Radja Nainggolan. I nerazzurri negli ultimi giorni hanno spinto sempre più per una cessione solo cash, mentre i rossoblu avrebbero voluto inserire un paio di contropartite per attutire l'investimento. Salvo colpi di scena, il Ninja rimarrà a Milano.

Il presidente Giulini a tal proposito si sta muovendo per regalare un'ultimo rinforzo a Di Francesco. Il profilo giusto sembra essere stato individuato in Adam Ounas, ala algerina in forza al Napoli.

Le due società avrebbero raggiunto l'accordo per il trasferimento del 24enne in Sardegna. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (fissato a 14 milioni). I prossimi minuti saranno fondamentali per capire se la trattativa andrà effettivamente in porto, quando mancano poche ore al gong finale, fissato alle 20 di questa sera.