Il Cagliari sta piazzando un colpo dell'ultim'ora nel calciomercato che sta per chiudere i battenti. Una casella era rimasta da riempire, quella lasciata vuota da Thiago Ribeiro, tornato in Brasile, al Santos. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de L'Unione Sarda' i rossoblù hanno pescato il sostituto di Ribeiro in Slovenia, nel Maribor.

Stiamo parlando di Agim Ibraimi, punta anche della Nazionale della Macedonia, dove fa coppia col napoletano Pandev. Il Cagliari avrebbe offerto 1,5 milioni al club sloveno e al giocatore un contratto triennale. La trattativa sembra al punto di concludersi, tanto che ci si aspetta l'ufficialità da un momento all'altro.