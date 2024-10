E' una Roma affamata quella scesa in campo a Cagliari questo pomeriggio per la 32a giornata di Serie A sbaragliando le truppe di mister Lopez trascinata dall'ormai indiscusso talento di Mattia Destro.

Il bomber giallorosso, oggi, ha firmato al Sant'Elia una straordinaria tripletta personale che lo proietta nei piani alti della classifica marcatori con l'incredibile media di 13 gol in 18 presenze in questo campionato. Numeri da record che faranno certamente piacere al c.t. della Nazionale Cesare Prandelli in vista dell'imminente Coppa del Mondo che si giocherà a giugno in Brasile.

Una Roma affamata, dunque, che si porta pericolosamente a -5 dalla Juventus impegnata stasera in casa contro il Livorno. Mentre la Curva Nord contesta Cellino il Cagliari, dopo una buona partenza con Nenè e Pinilla impegnati, ha perso giri giocando una partita sotto le sue potenzialità e sotto le aspettative dei tifosi che laggiù, così vicini alla zona retrocessione, non vogliono proprio stare.

Il primo gol della partita arriva al 32' quando la ripartenza giallorossa guidada da un impeccabile Gervinho si concretizza con la prima rete di Mattia Destro. Pochi minuti dopo Astori viene ammonito dopo una concitata azione in area rossoblu che lo vede impegnato in un duello fisico con Destro che ha la meglio agli occhi dell'arbitro.

La ripresa si riapre quasi subito col raddoppio di Destro che al 56' sosprende il Cagliari sbilanciato in avanti e punisce Avramov con la doppietta personale. A questo punto il Cagliari crolla, non riesce a tener testa agli arrembaggi giallorossi che ammazzano la partita fino a che al 75' il bomber marchigiano cala il tris sfruttando un bell'assist di Florenzi e chiudendo i giochi. A nulla serve il calcio di rigore realizzato da un opaco Pinilla all'88' dopo un fallo in area.

L'1-3 del Sant'Elia condanna il Cagliari ad altre settimane di passione, mentre la Roma aspetta il risultato della Juve.