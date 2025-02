Cagliari a 21, Parma a 20: un solo punto separa in classifica i rossoblù dai ducali terzultimi. Domani alla Domus le due compagini si sfideranno in un match valevole per la salvezza, che molto dirà sulle possibilità delle due squadre di raggiungere il proprio obiettivo.

Nella sfida casalinga Davide Nicola si gioca tanto, anche in termini di fiducia: per questo contro il Parma giocheranno gli uomini che fino ad oggi hanno dato maggiori garanzie. Due, principalmente, i ballottaggi: Viola-Gaetano e Obert-Augello, coi primi leggermente avanti.

Per il resto, non dovrebbero esserci stravolgimenti: in mediana la doppia diga Adopo-Makoumbou, in difesa guidano Mina e Luperto, con Caprile fra i pali, mentre sulle ali offensive intoccabili Zortea e Felici. Piccoli punto di riferimento davanti.

Lo scontro salvezza domani alle 15.