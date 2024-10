Il Cagliari pareggia 0-0 contro il Frosinone e ancora una volta deve rimproverarsi di non aver capitalizzato le diverse occasioni create, soprattutto nel primo tempo. Il Frosinone ha risposto soprattutto nel secondo tempo in contropiede spaventando più volte Radunovic. Nel finale convulso entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di vincere ma la partita è finita in pareggio.

LA CRONACA

Mister Ranieri effettua due cambi rispetto al match contro il Pisa, fuori Di Pardo e Prelec, dentro Zappa e Falco. In porta Radunovic, Zappa e Azzi sulle fasce, Dossena e Obert coppia centrale, Nandez, Makoumbou e Lella a centrocampo, Mancosu e Falco che giostreranno alle spalle di Lapadula.

Il primo tiro in porta del match è di Lella che al 6’ impegna Turati in una parata bassa con un bel destro. All’ottavo girata alta di Nandez col sinistro, il Cagliari c’è! Ancora Cagliari all’11’, Falco da destra si accentra, conclude col sinistro appena fuori dall’area di rigore, palla altissima. Al 16’ discesa di Nandez che serve Falco fermato fallosamente da Lucioni mentre si involava nella metà campo praticamente sguarnita, giallo per il difensore del Frosinone. Al 21’ altra chance rossoblù: cross di Mancosu, Lapadula per un soffio non ci arriva di testa, controcross di Nandez, ancora Lapadula che prova di tacco ma il suo tentativo è intercettato dalla difesa laziale. Al 31’ deve uscire Mancosu per infortunio, dentro al suo posto Prelec. Cagliari che continua ad attaccare per tutto il primo tempo annichilendo la capolista ma ancora una volta emergono grossi limiti nella finalizzazione. Al 39’ il Frosinone è pericolosissimo in contropiede con Caso, ma il suo tiro, deviato da Obert, è ben parato da Radunovic. È l’ultima emozione del primo tempo.

Nella ripresa dopo tre minuti ammonito Caso del Frosinone per simulazione in area di rigore. Al 51’ un tiro-cross di Azzi, aiutato dal vento, per poco non sorprende Turati che respinge via all’ultimo. Al 53’ ancora Caso, migliore in campo del Frosinone, spaventa Radunovic con un destro a giro che finisce alto. Al 55’ azione corale del Frosinone che porta Insigne al tiro da ottima posizione, ma la conclusione è debole e permette a Radunovic di parare. Ancora Insigne un minuto dopo con un sinistro a fil di palo va vicino al vantaggio! Il Frosinone si è svegliato. Al 58’ arriva il calcio di rigore per il Cagliari, dopo un palo di Zappa, concesso per un fallo su Lapadula: l’arbitro però va al Var e cambia la decisione perché è Lapadula a fare fallo sull’avversario e non viceversa. Al 69’ dentro Luvumbo per Falco. Al 71’ Caso si invola verso la porta di Radunovic solo contro Zappa ma si allunga la palla e l’azione sfuma. Al 79’ dentro Deiola e Di Pardo, fuori Lella e Zappa. Sei minuti di recupero. Al primo minuto di recupero un violentissimo scontro Radunovic-Dossena mette ko entrambi col Cagliari che nel frattempo ha finito gli slot per i cambi; per entrambi una vistosa fasciatura e dopo 4 minuti il gioco riprende. Al 96’ un colpo di testa di Nandez a palombella per poco non beffa Turati, miracoloso nel deviare fuori dalla porta. Dalla parte opposta è Radunovic che deve intervenire su un tiro pericoloso di Rodhen. Sul calcio d’angolo Borrelli da due passi sfiora la rete: succede di tutto. Cagliari praticamente in dieci con Dossena in campo vistosamente frastornato dal colpo preso in precedenza. La partita dopo dieci minuti di recupero finisce.