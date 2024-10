E’ certamente l’uomo più in forma in casa Cagliari. Il suo gol contro il Crotone ha permesso ai rossoblù di pareggiare e di portare via un punto preziosissimo dallo Scida. Stiamo parlando ovviamente di Luca Cigarini, che dopo un inizio a rilento, ha preso in mano il centrocampo rossoblù, diventando uno dei leader della squadra.

Questo pomeriggio, è stato proprio il ragazzo emiliano il protagonista dell’incontro con i tifosi al Cagliari 1920 Temporary Store del Centro commerciale “La Corte del Sole” di Sestu.

Poco prima dell’assalto dei fan per foto e autografi ha parlato ai giornalisti presenti. Ecco le parole raccolte dal nostro inviato: “L'ultimo gol nemmeno lo ricordavo. Non sono abituato a segnare ma fa molto piacere. È stato un punto importante, un piccolo passo. Ora le prossime 3 partite saranno importanti. Contro la Spal vale tre punti ma se vinciamo facciamo un passo importantissimo. Personalmente all'inizio non è stato molto brillante perché non giocavo da molto. Poi tutti insieme ci siamo ripresi e non è Cigarini a far giocare bene il Cagliari ma il Cagliari a far giocare bene Cigarini”.

“Domenica contro la Spal il pubblico ci aiuterà”, ha detto ancora il centrocampista rossoblu che si è poi espresso sul Var: “Si fa fatica a non essere polemici. È un esperimento ma sembra stiano sperimentando solo con noi. Speriamo sia finita questa sperimentazione”.