Dopo intere giornate di sopralluoghi e speranze da parte dei tifosi cagliaritani adesso ci siamo. Anche se manca l'ufficialità, e visti i precedenti sarebbe meglio andrci cauti, il Sant'Elia aprirà nuovamente le proprie porte al pubblico rossoblù per la partita col Catania che dovrebbe spostarsi alla domenica alle 15. L'ultimo sopralluogo della commissione comunale ha dato i frutti sperati, anche se è rimasto qualche dubbio sull'impianto di illuminazione esterna dello stadio, motivo per il quale si chiederà di posticipare la gara alla domenica paomeriggio, anzichè al sabato alle 18, in modo da evitare l'oscurità. Come detto prima, la decisione ufficiale arriverà in serata, ma tutto fa pensare che il Cagliari ritroverà la sua casa.

Questa mattina, a conferma di questo, il Presidente dell'Aic Damiano Tommasi è stato avvistato negli uffici di Viale La Playa dove si è incontrato col Presidente Cellino che gli ha elencato tutte le difficoltà subite dalla squadra in questo inizio di campionato. Nella giornata di ieri i giocatori del Cagliari avevano inoltre minacciato lo sciopero in caso la partita non si fosse disputata al Sant'Elia. Questa mattina nell'impianto cagliaritano sono arrivati anche i pannelli pubblicitari che erano fermi a Is Arenas da tempo, altro indizio che è tutto pronto per il ritorno della squadra rossoblù nella sua casa.