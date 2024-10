Conferenza stampa alla vigilia di Chievo-Cagliari per l’allenatore dei rossoblu Massimo Rastelli.

Un match che va affrontato al meglio questo per la squadra rossoblu, dopo le polemiche per le ultime partite perse, soprattutto in trasferta. Ecco alcune delle sue parole: "Emergenza? In undici ci siamo e siamo pronti a dare battaglia. Pisacane non è convocato per non rischiare, anche in vista dell'Udinese. Modulo? La cosa positiva è che ho lavorato in queste due settimane con chi ho a disposizione. Solo Bruno Alves e Isla sono stati via più tempo. E ho potuto quindi valutare tutte le soluzioni. L’infortunio di Pisacane scombussola ulteriormente i piani, ma abbiamo lavorato sul sistema si gioco e sul posizionamento".

Si parla poi del Chievo: "E’ un avversario ostico, tosto, con tanta fisicità alternata alla qualità. Si conoscono da anni. Hanno cambiato pochissimo tanto che sono praticamente sempre gli stessi. Hanno giocatori rapidi, fisici, aggressivi, cattivi agonisticamente, tanto da essere una squadra tra le più fallose. Sono bravi nelle palle inattive e sanno leggere le partite. Il fatto che non vincano da parecchio può capitare. Avevano Meggiorini fuori ma ora è recuperato. Negli ultimi anni in A la squadra veneta ha sempre fatto buone cose".

L’allenatore rossoblu non vuole alibi: "Alibi? Non li cerco e non li voglio. Sono convintissimo che daremo tutto domani, poi vedremo come finirà. Ci sono modi e modi di perdere le partite".

Rastelli afferma di sentirsi sempre in discussione: "Lo sono sempre stato, da 8 anni. Guai a non esserlo. Vivo di risultati. Il Cagliari è pienamente in linea con i programmi, abbiamo 9 punti di vantaggio sulla terz’ultima. Potevamo fare meglio? Qualche sconfitta poteva essere diversa, quello sì".

Si parla poi di alcuni singoli nel finale: "Isla? Ci ho parlato. Deve recuperare al meglio dopo aver fatto un lungo viaggio e domani vediamo. Il fuso orario è sempre difficile da recuperare, soprattutto al ritorno in Italia. Barella? Se scende in campo è perché ho scelto io e perché ha fatto vedere che può essere utile. Domani sono convocati tre Primavera, Vasco Oliveira, Briukhov e Biancu. Storari? Mai messo in dubbio. E’ il portiere titolare sceso in Serie B dalla pluriscudettata Juve per riportare il Cagliari in A. Può avere momenti delicati ma credo che gli vada dato credito. Ceppitelli a destra? Fa parte del Cagliari e può essere una soluzione. Ho dovuto provare soluzioni alternative e vedremo domani cosa succederà. Di Gennaro arretra nuovamente? No, gioca Munari play e di Gennaro trequartista".