Il Cagliari riscatta la sconfitta contro il Torino, segna tre gol nel primo tempo e quelli bastano per battere un Chievo dimezzato dalle assenze. I clivensi, per giunta, perdono pure Meggiorini e Cacciatore per infortunio nel primo tempo. Di Borriello all’11’, Sau al 15’ e Joao Pedro al 40’ e al 90’ i gol del match. Pattolino non andava in gol dallo scorso dicembre. Il Cagliari, con questa vittoria raggiunge il Chievo a quota 38 punti, al dodicesimo posto della classifica e fa passare una buona Pasqua a tutti i tifosi.

LA CRONACA

Mister Rastelli propone Salamon al posto dello squalificato Pisacane, al fianco di Bruno Alves, e Deiola titolare in mezzo al campo al posto di Padoin. Sau-Borriello coppia d’attacco con Joao Pedro alle spalle. Tante assenze per il Chievo che propone De Guzman al posto di Birsa come trequartista con Pellissier-Meggiorini in attacco.

Prima azione del Chievo dopo 2’ con Castro che da pochi passi in scivolata spedisce alto. L’azione successiva vede poi il Cagliari andare vicino al vantaggio con Borriello, tiro di poco fuori. Al 5’ punizione di Bruno Alves, ma nessuno riesce nella deviazione. Tre minuti dopo è Salamon ad andare vicino al gol con un colpo di testa di poco a lato. Al 10’ Joao Pedro con un destro impegna Seculin: Cagliari arrembante. E infatti all’11’ arriva il vantaggio rossoblu con Borriello che approfitta di una corta respinta di Seculin su tiro di Joao Pedro per insaccare il suo quindicesimo gol in campionato. 4 minuti dopo arriva anche il gol di Marco Sau, a digiuno da mesi, con un bel sinistro in diagonale. Al 19’ Meggiorini colpisce il palo con Rafael bravissimo a deviare sul legno il suo tiro. Al 23’ azione pericolosa del Cagliari, ma il tiro di Joao Pedro finisce altissimo. Al 26’ esce Meggiorini del Chievo per un brutto infortunio: applausi del pubblico per lo sfortunato attaccante. Al 29’ Salamon ‘para’ letteralmente un gol a Gakpè respingendo il tiro dell’attaccante a botta sicura. Al 40’ Joao Pedro fa tris: ancora una respinta corta di Seculin e gol da due passi del brasiliano. Al 43’ grandissima parata di Rafael su Castro che si è presentato solo davanti al portiere brasiliano. Il primo tempo si chiude col triplo vantaggio del Cagliari.

Nella ripresa il Cagliari attacca fin da subito e nei primi dieci minuti ha due buone occasioni con Joao Pedro e Sau. Al 64’ Deiola con un gran tiro col destro spaventa Seculin: palla a lato. Nella ripresa la partita ha ritmi molto, molto lenti, anche a causa del grande caldo e col Cagliari in vantaggio già di tre reti. Al 77’ Borriello su punizione impegna Seculin. La partita si trascina stancamente fino alla fine. Al ’90 c’è il gol di Joao Pedro che realizza la sua doppietta personale. Nel recupero fa il suo esordio anche il terzo portiere Colombo, tra gli applausi del pubblico.

TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael (91’ Colombo); Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Deiola (73’ Barella); João Pedro; Sau (67’ Farias), Borriello. A disp.: Crosta, Gabriel, Miangue, Faragò, Padoin, Capuano, Han, Di Gennaro. Allenatore: Rastelli

CHIEVO (4-3-1-2): Seculin; Izco, Dainelli, Cesar, Cacciatore (17’Spolli); Castro, Radovanovic, Hetemaj; De Guzman (67 Bastien); Pellissier, Meggiorini (26’ Gakpè). A disp.: Bressan, Confente, Troiani, Depaoli, Kiyine. Allenatore: Maran

ARBITRO: Manganiello

MARCATORI: 11’ Borriello; 15’Sau; 40’ Joao Pedro. 90’ Joao Pedro

AMMONITI: Castro, Deiola, Cesar, Ionita

ESPULSI: -

I MIGLIORI

Anche oggi Marco Borriello si conferma il migliore in campo in assoluto, col suo 15° gol in campionato, il 19° stagionale. Un gol da rapinatore d&rsq