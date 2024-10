Mister Maran propone la formazione della vigilia con Pavoletti e Joao Pedro insacca avanti supportati da Castro. Ventura per il suo Chievo propone il 3-4-1-2 con Meggiorini-Stepinski davanti. Subito Cagliari in avanti con Barella che tira da fuori col sinistro, palla di poco a lato.

Al 10’girata col destro di Pavoletti dopo un errore di Sorrentino, palla a lato di poco. Al 15’la sblocca Pavoletti: angolo di Joao Pedro è colpo di testa vincente di Pavoletti. Dominio assoluto dei rossoblù finora. Il Cagliari continua a spingere anche dopo il vantaggio mentre la squadra di Ventura si difende e basta.

Al 38’buona occasione per Joao Pedro che tira male col sinistro in diagonale. Al 43’prima occasione per il Chievo, diagonale di Depaoli e palla a lato di un soffio. Nella ripresa al 53’ gran botta di Giaccherini e respinta di Cragno dove si avventa Stepinski che però non riesce ad arrivare sulla palla. Al 59’ grandissimo gol di Castro, botta da fuori col destro che si infila all’incrocio dei pali: raddoppio rossoblù.

Al 72’Rigoni di testa spaventa Cragno, palla alta di poco. Un minuto dopo Giaccherini spreca da buona posizione. Al 78’gran botta di Joao Pedro che finisce a lato di poco. Al 79’accorcia le distanze il Chievo: cross di Depaoli e colpo di testa vincente di Stepinski. Assalto finale del Chievo, ma il Cagliari resiste e porta a casa la vittoria!