Il Cagliari scende in campo a San Siro per provare a strappare punti salvezza. I rossoblù, invischiati nella lotta per non retrocedere, sfidano un Milan che non ha più niente da chiedere alla sua stagione, ma che comunque vorrà portare a casa bottino pieno fra le mura amiche.

Ranieri dovrà fare a meno di Gaetano squalificato, ma ritrova Mancosu e Viola. In difesa confermata la coppia Mina-Dossena, a destra Zappa e a sinistra ballottaggio fra Azzi e Obert. A centrocampo dovrebbe uno fra Prati e Soulemana, complice l'assenza di Makoumbou, insieme a Deiola e Nandez.

Davanti probabile titolarità per Shomurodov, coadiuvato da Luvumbo e Oristanio. Dalla panchina Lapadula, pronto a dar manforte alla squadra a partita in corso. Le squadre scenderanno in campo questa sera alle 20:45.