Finisce 1-1 al Mapei Stadium l'anticipo di Serie A tra Sassuolo e Cagliari ed è un pari che vale oro per i sardi e quasi nulla per i padroni di casa.

I neroverdi tengono la partita in pugno per tutto il primo tempo con un Berardi frizzante e passano in vantaggio al 36' con un meritato gol di Simone Zaza che sfruttando un assist di Sansone fa partire un destro su cui nulla può il portiere del Cagliari Avramov. Il vantaggio del Sassuolo anestetizza la partita che scorre quasi piatta fino alla fine del primo tempo.

L'intervallo fa bene al Cagliari che torna in campo più aggressivo e pungente. Non passa nemmeno un minuto che i rossoblu si fanno avanti e Ibarbo viene messo giù in area di rigore da Antei, il calcio di rigore fischiato per gli ospiti viene realizzato da Ibraimi. Vani i tentativi del Sassuolo di recuperare il vantaggio, la sfida finisce 1-1 e Pulga, per ora, può tirare un sospiro di sollievo.