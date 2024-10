Ora è ufficiale: il centrocampista Andrea Tabanelli, appena arrivato al Cagliari, è stato girato al Leeds United. La formula è quella del prestito. Un segnale abbastanza eloquente su quanto sta succedendo e sui collegamenti tra società rossoblù e club inglese. Il patron Massimo Cellino potrebbe ufficializzare già dai prossimi giorni l'acquisizione del pacchetto di maggioranza dello storico club del Regno Unito.

Intanto ieri sera i tifosi del Leeds preoccupati per il futuro della società hanno protestato davanti ai cancelli della sede del club. Le foto sono state pubblicate su Facebook, nel gruppo dei supporter: molti hanno manifestato malumore per l'esonero dell'allenatore Brian McDermott, uno dei più evidenti segnali che la società sia passata - si parla del 75 per cento - nelle mani del presidente del Cagliari, Massimo Cellino.

Lo stesso patron rossoblù compare in una delle foto all'ingresso della sede. La trattativa avrebbe subito un'accelerazione: presto dovrebbe sedersi sulla panchina della squadra con la casacca bianca Gianluca Festa, ex allenatore della Primavera del Cagliari.

Gli stessi giornali inglesi danno ormai per fatti gli acquisti di Avelar, esterno sinistro rossoblù, e di Tabanelli, appena arrivato al Cagliari dal Cesena ma, a quanto sembra, destinato ad attraversare la Manica.