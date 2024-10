Massimo Cellino tra pallone, fede e solidarietà. La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che il Presidente del Cagliari sta contribuendo attivamente alla visita del Papa Francesco prevista per domenica nel capoluogo sardo. L'aveva promesso all'uscita dal carcere di Buoncammino, un gesto per le persone poco fortunate. Quale migliore occasione di questa. Tra l'altro Cellino, qualche giorno dopo l'uscita di prigione, era volato a Roma per un'udineza privata con Papa Beroglio.

Il Presidente dei rossoblù avrebbe offerto l'installazione e il noleggio di pedane, scale e corrimano per l’arrivo del pontefice, in modo da accogliere al meglio le centinaia di migliaia di fedeli previsti. Un’operazione da 300mila euro. Agli amici Cellino avrebbe confidato sul Papa: ''Lo sento vicino. Cambierà la chiesa''.