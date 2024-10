Notizia importante per il futuro del Cagliari quella arrivata ieri dal Coni. C'è stato il parere favorevole sul progetto definitivo-esecutivo relativo allo stralcio funzionale per consentire l'utilizzo della struttura del Sant'Elia con una capienza di 5000 spettatori. Di conseguenza, anche la Giunta comunale ha approvato il progetto che consente l'immediato avvio dei lavori di competenza del Comune.

Dopo che il Cagliari aveva già provveduto a iniziare i lavori di ristrutturazione del Sant'Elia, rimontando le tribune che erano state spostate a Is Arenas, adesso anche il Comune eseguirà i propri lavori che riguarderanno soprattutto le vecchie tribune in muratura e gli spogliatoi.

A questo punto, svanita la possibilità di giocare a Cagliari contro la Sampdoria sabato alle 18, si farà di tutto per far entrare almeno 5mila persone nel match contro l'Inter della settimana successiva. Poi si provvederà a finire i lavori in tempo per la sfida con il Catania che ci sarà nella seconda metà di ottobre, portando l'agibilità al massimo e cioè 16mila persone.