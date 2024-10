C'è anche la firma del Cagliari Calcio sulla convenzione che dà il via libera all'utilizzo dello stadio Sant'Elia. E' arrivata nella giornata di ieri firmata dal vicepresidente Giovanni Domenico Pinna. Dalla firma dei documenti ci vorranno 4-5 giorni di tempi tecnici e poi si potranno iniziare i lavori di ristrutturazione dello stadio cagliaritano, suddivise tra comune e società rossoblu.

Ieri vi abbiamo informato di tutti gli interventi che verranno fatti sul Sant'Elia, lavori massicci che potrebbero essere conclusi entro il 23 settembre, giorno di Cagliari-Sampdoria, eventualmente posticipata al lunedì per la concomitanza dell'arrivo del Papa nel capoluogo isolano.

Il Comune si occuperà soprattutto della tribuna centrale e degli spogliatoi, mentre il Cagliari sistemerà le tribune amovibili per arrivare a una capienza massima di 16mila spettatori. Il Comune, inoltre, dovrà seguire da vicino la questione autorizzazioni, un iter non dei più semplici come dimostrano le ormai note vicende di Is Arenas. Insomma, la luce in fondo al tunnel sembra davvero sempre più vicina.