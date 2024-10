Ore decisive per il futuro di Gianfranco Zola sulla panchina del Cagliari: Magic box incontrerà anche stasera il presidente Tommaso Giulini per fare il punto della situazione e capire come si può ancora agguantare una salvezza che, alla luce della sconfitta di ieri, sarebbe miracolosa. Un incontro c'è già stato anche ieri, ma ora la società vuole davvero capire se Zola ha in mente qualcosa per dare la scossa.

Se Giulini dovesse trovarlo poco convinto o se il presidente dovesse accorgersi che la strategia proposta dal tecnico non è adeguata alla situazione potrebbe scattare subito la caccia al sostituto. In pole c'è sempre Zdenek Zeman, ancora sotto contratto. In alternativa tra gli altri nomi che circolano c'è quello di Serse Cosmi. La squadra è tornata a Cagliari questa mattina da Genova, compresi staff e dirigenti. Un fatto inusuale visto che l'allenamento è fissato per domani e di solito durante la giornata di riposo i giocatori sono liberi di tornare a casa. Ma il momento è delicatissimo: ora più che mai tutti sono consapevoli che occorre trovare unità e concentrazione.

L'avvento di Zola, prima di Natale, al posto di Zeman, sembrava aver portato un'aria nuova nello spogliatoio del Cagliari. Tanto che la squadra era riuscita anche a sbloccarsi in casa, vincendo due partite di fila al Sant'Elia con Cesena e Sassuolo. Ma quelle sono rimaste le due uniche vittorie della gestione Zola. L'incantesimo si è rotto a Bergamo nei minuti di recupero con il gol dell'ex Pinilla, che ha dato il successo all'Atalanta. Nelle gare successive è riemersa la paura: l'unica parentesi è stato il pari di Torino, poi il doppio tracollo in casa con Inter e Verona, prima dell'ultimo con la Sampdoria. E ora a classifica fa davvero paura.