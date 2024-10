Zednek Zeman è deluso per il risultato, ma non per il gioco del suo Cagliari dopo la sconfitta contro il Genoa.

"Peccato. Penso che la squadra produca sempre qualcosa ma poi c’è il palo, il portiere, le decisioni arbitrali. Non ce ne va bene una. Fisicamente ci manca qualche cosa e nel secondo tempo si è visto perché' non siamo riusciti a uscire fuori".

A proposito delle residue chance di rimanere in serie A, Zeman ha spiegato: "Io credo ancora nella salvezza, abbiamo tante possibilità e l'ho visto a Genova. La voglia c’è, le possibilità anche. Speriamo di avere più fortuna".

Intanto, da lunedì, il Cagliari andrà in ritiro per tentare di conquistare una salvezza al momento più che compromessa. Ad annunciarlo, a Skysport24, il direttore sportivo del Cagliari, Francesco Marroccu, dopo la sconfitta in casa del Genoa.

"La situazione è compromessa e delicata - ha detto Marroccu - e per questo, da lunedì, il Cagliari andrà in ritiro ad oltranza per preparare al meglio la partita contro il Napoli. Purtroppo non facciamo il salto di qualità, a tratti siamo anche belli da vedere ma non facciamo punti da troppo tempo".