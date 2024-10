Prende sempre più vigore il mercato del Cagliari; dopo l’acquisto e l’entrata in squadra di Bruno Alves e di Padoin, arriva nella rosa il centrocampista del Verona, Artur Ionita.

Classe 1990, alto 1.84 per 73 kg, il giocatore moldavo ha firmato con il Cagliari un contratto di tre anni con opzione per il quarto.

“E’ un piacere arrivare in una piazza importante come quella di Cagliari - queste le prime parole diffuse dal sito web del club rossoblù -. Ringrazio il presidente Giulini per avermi voluto fortemente”.