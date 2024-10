E' arrivata l'ufficialita', Massimo Rastelli non è più l'allenatore del Cagliari.

La decisione della societa' del presidente Tommaso Giulini e' arrivata dopo la quarta sconfitta consecutiva, rimediata domenica in casa contro il Genoa.

“Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Massimo Rastelli dalla guida tecnica della prima squadra - si legge nella nota stampa della società -. A Rastelli vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in oltre due anni con professionalità e passione. Protagonista nella vittoria del campionato di serie B e nel raggiungimento dell’undicesimo posto della passata stagione, a lui il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Viene interrotto il rapporto di collaborazione anche con l’allenatore in seconda Nicola Legrottaglie e con il tecnico Dario Rossi ai quali va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata”.



In pole per prendere il posto del tecnico che ha riportato i sardi in A, l'ex allenatore del Pescara Massimo Oddo.

Quello di Rastelli sarebbe il primo esonero in serie A.