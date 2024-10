In casa Cagliari è ripresa nelle scorse ore la preparazione estiva dopo il ritorno dal ritiro di Pejo che ha chiuso la prima parte della prestagione rossoblù. I ragazzi, agli ordini di mister Semplici, si stanno allenando intensamente, al caldo di Asseminello, prima di partire per la trasferta in Germania per l'amichevole contro l'Augsburg di sabato alle 15:30, e prima anche del mini-ritiro di Aritzo della prossima settimana, che culminerà con l'amichevole con l'Olbia del prossimo 4 agosto.

Intanto, questa mattina, sono stati presentati i due nuovi acquisti del mercato estivo del Cagliari, ovvero Kevin Strootman e Dalbert. Queste le parole dei due:

STROOTMAN: "Perché proprio Cagliari? Ho parlato col Presidente, mi ha spiegato il progetto e mi ha convinto. Io volevo andare via dal Marsiglia perché le cose non sono andate bene. Lo scorso anno ho giocato al Genoa, mi sono trovato bene, c'era l'opzione per tornare lì, ma non mi hanno fatto nessuna proposta per rimanere e quindi sono molto contento di essere qua, in una squadra di qualità, voglio far bene. Un giocatore che mi ha impressionato? Difficile dirlo, anche l'anno scorso quando ho giocato contro il Cagliari ho notato tanti giocatori di qualità. Marin è forte e Rog sta tornando bene dopo l'infortunio. Dico anche Joao Pedro, ma lo sapevo che era fortissimo, è il capitano e ha grandi qualità. Nainggolan? Lo scorso anno ho parlato con lui e già mi invitava qui a giocare. Ora sono qui e lui è dell'Inter, mi ha fatto gli auguri, il Cagliari vuole giocatori di qualità e lui lo è, ma ora è ancora un giocatore dell'Inter. Se posso giocare sulla trequarti? In ogni di squadra di Serie A c'è tanta qualità, a centrocampo siamo in tanti che possono giocare sulla trequarti, siamo una squadra di 25 titolari, dobbiamo fare il meglio possibile tutti quanti, poi il mister decide chi mandare in campo. Mancano ancora diverse cose a questa squadra, il mister sta lavorando per inculcarci le sue idee, cosa che non ha avuto possibilità di fare lo scorso anno in una situazione di emergenza. Fisicamente dobbiamo crescere, noi dobbiamo fare quello che chiede l'allenatore, la sua idea di calcio è molto chiara. Ci sono venti giorni ancora per essere pronti. Tutti mi hanno dato una mano da quando sono arrivato, io ho bisogno della squadra, se la squadra sta bene io faccio le cose al meglio. Semplici mi ricorda Ballardini, dice poche cose, ma dice quelle giuste".

DALBERT: "Se può essere il mio anno? Ho sentito tanta fiducia da parte del presidente e dell'allenatore, per quello che sono qui, voglio fare bene e voglio aiutare la squadra, sono pronto, il mister deciderà. Il modulo? Mi piace giocare esterno a cinque per poter attaccare sulla fascia. Cosa mi ha detto Nainggolan all'Inter? Mi ha parlato bene della città, della squadra, della struttura, della gente, ho parlato prima con lui dell'interesse del Cagliari, mi ha parlato bene di tutto. La fase difensiva? Sempre c'è qualcosa da migliorare, in entrambe le fasi, sto lavorando per farmi trovare pronto. Sono contento di indossare questa maglia e voglio ripagare la fiducia, spero di rimanere più tempo possibile in questa squadra".