"Finalmente è arrivato il benestare definitivo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, che dopo le ultime verifiche, ha dato l'ok per l'apertura della Curva Sud, portando la capienza dello stadio a 16.000 posti".

Ne dà notizia il Cagliari Calcio. Da domani i tifosi potranno acquistare i biglietti per la curva sud per la partita Cagliari-Milan di mercoledì sera, nei punti vendita di viale La Playa e piazza L'Unione Sarda, che rimarranno aperti anche domenica per favorire l'afflusso dei tifosi.