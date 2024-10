Riunione-fiume in casa rossoblù ieri sera per dare una scossa all'ambiente e provare a riacciuffare la salvezza: il tecnico Gianfranco Zola è a un passo dall'esonero. La decisione potrebbe essere ufficializzata questa mattina magari quando i vertici della società avranno fatto chiarezza sul nome del possibile sostituto. In pole c'è il ritorno di Zdenek Zeman, ancora sotto contratto.

Zeman è l'unico che conosce i giocatori e che non ha bisogno di tempo per ambientarsi. Nelle ultime ore è circolata anche la voce di una possibile soluzione interna con la promozione di Vittorio Pusceddu, allenatore della primavera, alla guida della prima squadra.

Ma l'ipotesi del boemo sembra la più probabile. Zeman era stato esonerato alla vigilia di Natale dopo la sconfitta in casa con la Juventus.