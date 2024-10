"La società Cagliari calcio smentisce categoricamente la fondatezza di quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione circa la presunta trattativa in essere per la cessione del club a una holding internazionale denominata Citic Holding IF Group LLC". È la posizione della società rossoblù - raccolta dall'ANSA dai vertici del Cagliari - sulle notizie e indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sulla possibile vendita del club da parte del presidente Tommaso Giulini.

Non c'è una trattativa in corso, secondo il club sardo. Ma un approccio, probabilmente, c'è stato. Il problema è che evidentemente per ora - questo almeno sembra dalla presa di posizione del club - non si è trasformato in qualcosa di più concreto e quindi in una trattativa vera e propria. La società, comunque, al momento non sembra per nulla convinta.