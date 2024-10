Al Cagliari Store 1920 del Largo Carlo Felice, nel consueto appuntamento con i giocatori rossoblu, erano presenti oggi Federico Melchiorri, grande protagonista della vittoria a San Siro contro l’Inter, e Bartosz Salamon. I due, prima di sottoporsi al classico rito di autografi e selfie con i tanti tifosi presenti fuori dallo Store, hanno incontrato la stampa. Ecco le loro parole:

MELCHIORRI: ‘’Domenica il mister mi ha dato l’opportunità di giocare da titolare e l’ho sfruttata al massimo, ma so che il posto lo si deve sempre guadagnare. Vengo da un infortunio pesante e i 90 minuti sulle gambe si sentono di più rispetto ad altri. Non so se sarò ancora titolare domenica, devo prendere minutaggio, ma devo anche preservare la gamba perché per me ci vuole un po’ di più a recuperare. E poi c’è anche il turno infrasettimanale, quindi non lo so. Come sta il ginocchio? Ho ancora dei fastidi e questi ci saranno ancora, però sono a disposizione. La Fiorentina? Scendiamo in campo sempre per dare il massimo, la vittoria sarebbe una cosa fantastica, ma dobbiamo stare attenti perché loro, al netto delle difficoltà che stanno avendo, rimangono tra le più forti squadre del campionato. Come vivo l’improvviso momento di popolarità? E’ bellissimo, ma so che nel calcio tutto può cambiare rapidamente e quindi devo rimanere con i piedi per terra e dare sempre il massimo’’.

SALAMON: ‘’Come mi sento a non giocare? Il nostro segreto è il gruppo unito e tutti facciamo la nostra parte anche se non giochiamo. Lo scorso anno, che giocavo di più, vedevo la partecipazione di chi giocava meno e quindi, quest’anno che tocca a me disputare meno partite di altri, anche io devo fare la mia parte. Se mi immaginavo questa posizione a inizio campionato? Non immaginavo nulla, abbiamo sempre pensato a far bene. Lo scorso anno in B abbiamo acquisito la mentalità vincente e anche se quest’anno lottiamo per obiettivi diversi, questa mentalità ci servirà. Non è facile vincere sempre, ma noi ci proviamo. La nazionale? Dopo aver fatto parte degli Europei mi è dispiaciuto perdere il posto. So che per tornare in nazionale devo far bene col Cagliari e quindi mi impegnerò al massimo perché questo momento cambi’’.