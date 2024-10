"Sono molto contento di iniziare con il Sassuolo visto che il presidente Squinzi prima di andare in Confindustria era presidente in Federchimica" dice Tommaso Giulini, commentando l'esordio in campionato del Cagliari in casa del Sassuolo.

"Siamo felici di giocare la quinta contro l'Inter" aggiunge, quindi con una battuta aggiunge "Sarà emozionato anche Astori" dice riferendosi alla partita contro la Roma all'Olimpico alla terza giornata che vedrà per la prima volta il neo giocatore giallorosso affrontare i suoi ex compagni di squadra. Quindi Giulini rivela che "per la prima di campionato in casa contro l'Atalanta (il 14 settembre, ndr) dovrebbero esserci dodicimila tifosi allo stadio. Noi puntiamo per il finale d'andata di averne 18 mila. Sarebbe bellissmo - rivela -, è una cosa al quale Zeman tiene tantissimo. Mi chiede sempre quando potremo avere tante persone allo stadio".

Zdenek Zeman, allenatore del Cagliari, commenta così il calendario della Serie A 2014/2015: "Do un'occhiata al calendario giusto per curiosità: prima o poi devi affrontare tutte le avversarie, quindi ha poca importanza dire se è meglio trovarle subito o meno. L'importante per noi sarà farsi trovare pronti all'appuntamento in buona condizione fisica. Manca ancora un mese all'inizio del campionato, lavoreremo per arrivare a quella data in piena forma". (Ansa)