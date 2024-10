"Usciremo da questo momento difficile. Ci fidiamo del nostro lavoro e del nostro tecnico".

Parole queste dell’attaccante colombiano Victor Ibarbo, ospite questa mattina dei ragazzini della scuola media Cristoforo Colombo di Cagliari nell'ambito dell'iniziativa "Lo stadio dei bambini".

Sabato, al Sant'Elia, il Cagliari, reduce da tre sconfitte consecutive, affronterà la Fiorentina: “E’ una buona squadra – dice il giocatore - ma noi non dobbiamo guardare il nostro avversario: stiamo lavorando per conquistare quei punti che ci servono per continuare il cammino interrotto".