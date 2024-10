Il nuovo acquisto del Cagliari è Agim Ibraimi, ha 25 anni ed è di nazionalità macedone.

Arriva dal Maribor, campionato sloveno, con la formula del prestito con diritto di riscatto. "So che mi stavano cercando club portoghesi e inglesi – afferma il giocatore - ma ho detto subito sì al Cagliari, anche dopo aver parlato con Pandev: mi ha raccontato buone cose sul conto della squadra e soprattutto di quanto sia difficile fare punti per le squadre che giocano in casa dei rossoblù".

Ibraimi è arrivato in Sardegna ieri mattina e ha svolto subito il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. "Devo ringraziare tutti, sono stato accolto con grande calore. Mi sento come se fossi qui da molto tempo. Conoscevo Conti, il capitano, e Albin Ekdal, che ho incrociato durante una sfida tra le nostre nazionali".

Il numero di maglia scelto dal giocatore macedone? Il 10. "Ho sempre voluto indossare questo numero – ha detto il neo acquisto rossoblù -. Adesso spetta a me dimostrare di essere all'altezza".