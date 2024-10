All’indomani dell’inopinata sconfitta contro il Verona, e dopo una serie di prestazioni negative che stanno portando il Cagliari sempre più in basso in classifica, la società rossoblù, oltre ad aver deciso di mandare in ritiro la squadra da domani fino a sabato, giorno del match contro l’Udinese, ha contestualmente deciso di sollevare ufficialmente dall’incarico il Direttore Sportivo Giovanni Rossi. Ecco la nota diramata pochi minuti fa dalla società del presidente Giulini: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo Giovanni Rossi con effetto immediato. Al Direttore vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo della carriera”.

Ci si aspettava una decisione forte da parte della società, con mister Lopez a rischio fin dal fischio finale del match di ieri, ma forse non era questa la notizia che in molti attendevano. Ad ogni modo se ne va un Ds che ha praticamente sempre agito nell’ombra, senza mai farsi vedere anche nei momenti difficili, e che ha condotto una campagna acquisti, quella estiva e quella invernale, che ad oggi non si è rilevata fruttuosa, se non in alcuni elementi. Una decisione presa forse anche per scuotere l’ambiente, sulla scia di quel che è accaduto proprio al Verona la scorsa settimana (via il Ds Fusco dopo la figuraccia di Benevento, ndr), che forse è servita anche a responsabilizzare i giocatori che hanno poi vinto il match salvezza contro il Cagliari ieri. Non resta quindi che attendere il match della Sardegna Arena di sabato per capire se questa mossa, in questo momento, sarà servita a qualcosa o meno.

(photo Alessandro Sabattini - Getty Images)