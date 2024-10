Quasi fatta per il rinnovo del contratto di Massimo Rastelli al Cagliari. La percentuale è altissima: novanta per cento. La conferma arriva all'ANSA dai vertici della società rossoblù.

Gli ultimissimi dubbi saranno sciolti in questi giorni: il presidente Tommaso Giulini incontrerà Rastelli mercoledì prossimo, 31 maggio. Per oggi è previsto un incontro con il nuovo direttore sportivo Giovanni Rossi, che non sarà però decisivo: ds e mister inizieranno a impostare le strategie di mercato per capire se c'è accordo sulle "cose da fare" per la prossima stagione.

La società vuole continuare con Rastelli. Ma anche il tecnico ha detto di essere pronto a proseguire il percorso iniziato due estati fa. E' stato lo stesso Giulini a esprimere ieri sera la massima soddisfazione per il campionato del Cagliari con un tweet che parlava di "grande stagione".

Ora la conferma del rinnovo: c'è un margine del dieci per cento che lascia ancora spazio a eventuali colpi di scena. Ma ormai sembra davvero fatta.