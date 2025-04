In occasione della partita Cagliari-Genoa all’Unipol Domus, l’associazione animalista Fierogatto ODV ha esposto, insieme alla mascotte Pully, lo striscione “No alla violenza sugli animali”. Il gesto simbolico è stato fatto per ricordare la tragica vicenda di Tigro, un gattino che è morto a causa delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo dopo essere stato bruciato vivo, lanciando così un chiaro messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sugli animali.

L'immagine dell'iniziativa è stata postata sulla pagina Instagram del Cagliari Calcio.

Tigro è stato vittima di un crudele atto di violenza che ha provocato ustioni fatali su tutto il suo corpo. Il gatto è stato deliberatamente cosparso di benzina e poi bruciato vivo a metà febbraio a Dolianova, nella provincia meridionale della Sardegna. Gli abitanti locali e i volontari dell'associazione Fierogatto, un'organizzazione sarda dedicata al benessere degli animali, si sono affrettati a soccorrerlo, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani. Questo tragico evento non è un caso isolato: poco tempo prima, spiega la LAV, un cane è stato trovato impiccato a Dolianova, mentre altri tre cani sono stati segnalati morti in circostanze altrettanto crudeli in una zona rurale.