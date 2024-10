Ultime fatiche del Cagliari a Sappada: oggi l'ultima seduta ai piedi delle Dolomiti, domani il ritorno in Sardegna.

Ma è solo una tregua. I giorni di riposo termineranno domenica: entro le 19 tutti i giocatori dovranno essere al centro sportivo di Assemini.

Due settimane a Sappada nelle quali Conti e compagni hanno conosciuto la dura legge di Zeman: una preparazione particolarmente impegnativa, un marchio di fabbrica delle gestioni con il tecnico boemo in panchina.

Ne sa qualcosa Totti, "rinato" due anni fa alla Roma dopo la cura estiva dell'allenatore nato a Praga. Da lunedì si lavora a Cagliari in vista dei primi impegni ufficiali: il 24 c'è la Coppa Italia, sette giorni dopo sarà già campionato, in trasferta con il Sassuolo.

Non solo fatica: il 4 agosto è in programma la grande festa di presentazione della squadra all'arena Sant'Elia con la band Sikitikis che suonerà il nuovo inno ufficiale del club. Il 6 i rossoblù saranno a Oristano per la gara amichevole con l'Apollon.

E intanto domani c'è un nuovo appuntamento cruciale per il futuro del Sant'Elia con una nuova riunione della Commissione provinciale di vigilanza per l'ok all'agibilità dello stadio per dodicimila spettatori.

Una volta completato l'esame della documentazione ci dovrebbe essere il sopralluogo di verifica dei lavori in curva nord e nei distinti.