Vigilia di Cagliari-Sampdoria e consueta conferenza stampa per partita dell'allenatore rossoblù Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole.

Su Ounas titolare: "Potrebbe partire dall'inizio, ci può dare qualità e imprevedibilità".

Sull'approccio alla partita: "A Bologna era stato ottimo, rispetto ad altre partite, il problema é la continuità durante la gara. Ci vuole tempo, ma mi auguro che avvenga il prima possibile".

Sulla partita di domani: "Non ho nessuna rivincita da prendermi, non sono stato bravo ad entrare in sintonia con i calciatori, ma avevo trovato un bel gruppo. Non ho nessuna sete di rivincita e penso solo a vincere per il Cagliari, per il nostro percorso di crescita".

Su Ranieri: "Del mister Ranieri posso solo parlare bene. Ho nel mio staff Orlandoni che ha lavorato con lui tanti anni mi ha sempre parlato bene. Lui ha fatto bene qua a Cagliari, lo ringrazio per le belle parole, lo considero un vecchio allenatore moderno. Entrambi vogliamo regalare emozioni ai tifosi".

Su Pereiro: "Si é allenato una settimana con noi, può essere utile a gara in corso. É imprevedibile ed é all'interno di quel gruppo di giocatori di qualità che a me piace avere".

Sul modulo: "Ad oggi credo di dover dare continuità a quello che sto facendo e anche gli equilibri giusti. Quindi continueremo così".

Sul gioco offensivo: "Sono contento che i miei attaccanti facciamo gol, ma devono tutti difendere, ed io voglio vedere anche questo. I ragazzi hanno grande voglia di seguire lei direttive e questo é importante, in fase difensiva commettiamo ancora diversi errori e dunque dobbiamo migliorare su questo. So che non c'è tanto tempo, bisogna anche passare dagli errori per crescere, dobbiamo però sbagliare meno".

Sulla Sampdoria: "É in forma, è un squadra solida e compatta, rispecchia le idee delicate, un 4-4-2 solido e compatto, somiglia al Leicester di Ranieri. Mi piace che sia una squadra solida".

Sul compleanno di Gigi Riva: "Gli farò gli auguri tramite i miei canali social, ho un grande ricordo di lui dirigente di quando ero giocatore in Nazionale, persona seria, schiva e riservata".

Su Lykogiannis: "Spesso fa il terzo centrale, é un movimento voluto, noi sviluppiamo il gioco a tre da dietro, cercando poi di creare superiorità numerica sugli esterni, e quindi da qui Lykogiannis centrale".

Su Faragò: "Ha avuto un problema muscolare in settimana e non sarà della gara domani".

Ecco i convocati del match di domani.

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Walukiewicz, Carboni.

Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas.