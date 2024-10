Dopo la notizia che gli incassi dello Stadio Olimpico per il match di Serie A Roma-Cagliari saranno devoluti in beneficenza per aiutare le città sarde colpite da Cleopatra, un'altra bella iniziativa di questo genere potrebbe nascere in casa rossoblù.

L'idea arriva dal radiocronista di Radiolina Vittorio Sanna, storico tifoso cagliaritano, che ha proposto di far giocare durante la pausa natalizia una partita benefica tra Cagliari Calcio e Nazionale Sarda.

All'incontro potrebbero partecipare tanti grandi della storia del calcio isolano: il portiere del PSG e della Nazionale azzurra Salvatore Sirigu, il campione di Oliena Gianfranco Zola e l'ex centrocampista del Cagliari Nelson Abeijon che ha già dato la sua disponibilità esprimendo il desiderio di indossare la fascia da capitano.

Sono sempre più le iniziative prese dal popolo sardo e non solo per aiutare le persone colpite dal ciclone, una bella testimonianza di solidarietà e amicizia che ci riempie di orgoglio giorno dopo giorno.