Dopo il lampo che ha squarciato la notte, con un sms inviato direttamente da Miami attraverso il quale Massimo Cellino annunciava la sua volontà di gettare la spugna e cedere la società, nel pomeriggio si sono susseguiti gli elementi che hanno confermato la notizia.

Il patron rossoblu' si appresta a vendere anche se per ufficializzare il tutto attenderà il prossimo 14 febbraio, una data non certo casuale visto che un anno prima aveva dovuto subire l'onta dell'arresto per le vicende legate alla costruzione dello stadio Is Arenas. Manca davvero poco ma ci sono pochi dubbi sul fatto che ormai l'affare sia praticamente concluso con la famiglia Al-Thaini che rileverà il 98% del pacchetto azionario lasciando il restante 2% alla famiglia Cellino che in questo modo resterebbe in corsa per eventuali ripensamenti futuri.

La svolta nella notte tra mercoledì e giovedì quando Massimo Cellino ha fatto conoscere le sue intenzioni. Il tutto dopo essersi assicurato la società del Leeds United avendo vinto le resistenze non solo della piazza ma soprattutto della Federazione Inglese che, in attesa di conferme ufficiali, ha fatto sapere che non si opporrà all'acquisto. Si aprono, quindi, scenari nuovi per il numero uno rossoblù che dopo ventidue anni di presidenza del Cagliari ha deciso di cercare altri lidi per togliersi ulteriori soddisfazioni.

Probabilmente le vicende legate allo stadio, sia il Sant'Elia che Is Arenas, gli hanno fatto perdere quell'entusiasmo e quella passione che lo hanno sempre guidato fin dal suo primo giorno alla guida della più importante società sportiva della Sardegna.

