Un altro rinforzo per la difesa del Cagliari: arriva in rossoblù Modibo Diakitè.

Ex giocatore della Lazio, il francese, che il 2 marzo prossimo compirà 28 anni, ha iniziato la stagione in Spagna con il Deportivo La Coruna, giocando però pochissime partite. Attualmente era svincolato. Ha firmato con il Cagliari un contratto fino a giugno, con un'opzione per un altro anno.

In Italia alla Lazio ha totalizzato 65 presenze e due gol, ma Diakité ha vestito anche la maglia della Fiorentina, con nove presenza, senza gol, dopo un'esperienza in Inghilterra al Sunderland.