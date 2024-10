Brutte notizie in casa Cagliari: Nahitan Nandez è risultato positivo al Covid-19. Si tratta del terzo caso in pochi giorni, dopo quelli di Godin e Simeone, proprio a ridosso del match con lo Spezia. Lo ha appena comunicato la società; non prenderà dunque parte alla partita di domenica.

Il centrocampista uruguaiano era risultato negativo a tutti i tamponi svolti dopo l'impegno in Nazionale, fino ad oggi. Non aveva giocato domenica scorsa in via del tutto precauzionale, vista la positività del connazionale Diego Godin.

"A seguito degli ultimi test sanitari effettuati - si legge nella nota - il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Nahitan Nandez: il calciatore è stato prontamente isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e proseguono l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il Club resta in costante contatto con le autorità sanitarie e continuerà ad osservare quanto stabilito dal protocollo”.

Foto da Cagliari Calcio