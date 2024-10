Consueto incontro settimanale con i giocatori del Cagliari allo Store del Largo Carlo Felice e solito bagno di folla dei tifosi che hanno risposto come al solito presente all’invito. Ancor di più visto che era presente uno degli idoli della tifoseria, ovvero Bruno Alves, insieme al connazionale Rafael.

I due, prima di sottoporsi alla sessione di autografi e selfie, hanno incontrato i giornalisti presenti. Si inizia subito col portiere, che nel prossimo mese dovrà sostituire Storari, infortunato. ‘’Sono contento che quando ho giocato ho contribuito ad aiutare la squadra come nell’occasione del rigore parato a Paloschi – dice l’estremo difensore ex Verona -. E’ importante farsi sempre trovare pronti e io in settimana lavoro sempre come se dovessi giocare la domenica, in modo tale da farmi sempre trovare pronto. Non è facile subentrare, ma il nostro è un ruolo particolare’’.

Rafael parla poi del rapporto col collega di reparto Storari: ‘’Ho un grande rapporto con lui, spiace per quel che gli è successo, ma sono convinto che tornerà presto. E’ troppo importante per noi’’.

Il brasiliano parla della sua esperienza in rossoblu: ‘’Sono arrivato lo scorso gennaio e mi sono trovato subito bene, mi è piaciuto il progetto del presidente e sono contento poi di essere stato riconfermato quest’anno. Mi trovo davvero molto bene’’.

Si passa poi a Bruno Alves, che ha parlato in inglese, visto che ancora non mastica bene l’italiano: ‘’E sempre bello ricevere il supporto della folla. Io do sempre tutto ed è bello che mi apprezzino per quel che faccio in campo. Mi trovo molto bene, mi piace questa mia esperienza in Sardegna. Perché i tifosi mi amano? Perché do sempre tutto e la gente questo lo vede e lo apprezza. Mi sono sempre comportato così ovunque sono stato’’.

Al portoghese non spiace l’etichetta di difensore rude: ‘’Io devo sempre fare il massimo per difendere e se per farlo ogni tanto prendo qualche cartellino poco male. L’unica cosa che conta è dare il massimo. Io ho portato esperienza in squadra e sono contento di essere un punto di riferimento per molti miei compagni. Il mio capitano comunque resta Storari e in squadra ci sono diversi altri leader. Mi so gestire bene, lo faccio da tanti anni ed è per questo che, anche se non sono più giovanissimo, faccio ancora del mio meglio'’.

Entrambi poi sono stati d’accordo nel dire che il match contro il Crotone è un altro snodo fondamentale come lo era stato il match contro la Sampdoria. ‘’Sarà un match difficile – dice Rafael -. Noi la stiamo preparando bene, sappiamo che loro saranno affamati di punti, visto che ne hanno fatto solo uno. Ci faremo trovare pronti, partendo subito a mille fin dall’inizio’’. Sono partite che nascondono molte insidie – aggiunge Bruno Alves -. Sarà difficile, abbiamo molto rispetto del Crotone’’.