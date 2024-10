Finalmente si ricomincia. Prima conferenza pre-campionato per il mister del Cagliari Rolando Maran, alla vigilia del match di domani sera contro il Brescia alle 20,45.

Ecco le sue parole



“C’è grande voglia di iniziare, consapevoli di essere una squadra che ancora dovrà crescere. C’è anche un pizzico di emozione nell’iniziare una stagione così importante, così piena di contenuti. Ho una squadra competitiva, il livello si è alzato, ma ora dobbiamo dimostrare tutto sul campo”.



“Partiamo da zero punti e non voglio fissarmi nessun obiettivo numerico. Pensiamo partita dopo partita senza fare tabelle”. “L’aspetto climatico? In questo momento conta, siamo sempre un po’ stanchi a fine allenamento, ma dobbiamo mettere tutto in conto”.

“La pressione? Dobbiamo concentrarci sul campo e sulla partita di domani. Dubbi? Mi terrò uno spiraglio fino a domani, anche se credo che le cose siano ormai definite. Nainggolan dovrebbe giocare davanti alla difesa. Nandez? E’ arrivato da poco, è vero che ha già giocato partite di campionato col Boca, avrebbe bisogno di qualche allenamento in più, però vedremo, potrebbe anche giocare dal primo minuto. Castro è tornato in gruppo mercoledì, è disponibile, ha saltato qualche settimana, me lo porterò in panchina. Pinna? E’ possibile che parta titolare...”.

“Domani inizia un campionato dove dovremo buttarci con grande entusiasmo e grande voglia, dobbiamo sempre andare in campo a cercare la vittoria. Sarà importante partire col piede giusto, anche per l’entusiasmo che c’è in giro e che va alimentato ancora.”.

“Mi fa piacere ringraziare chi è stato qua, da Dessena, che è un piacere ritrovare, fino a tutti gli altri che ora non ci sono e che ci hanno portato fin qui, ad un punto di partenza diverso, e che ci hanno aiutato a raggiungere nuovi step. Penso che per Dessena l’accoglienza sarà speciale”.