Un gol di Luvumbo e uno di Deiola nel primo tempo regalano il successo al Cagliari e il ritorno alla vittoria dopo più di un mese. Brividi nel finale di gara che sembrava ormai chiusa col gol di Olzer a spaventare i rossoblù che però tengono e portano a casa la vittoria tanto attesa.

LA CRONACA



Mister Liverani sorprende tutti e lascia in panchina sia Lapadula che Pavoletti, proponendo in attacco il trio Mancosu-Luvumbo-Falco. Per il resto, in porta Radunovic, Di Pardo e non Zappa e Carboni e non Barreca sulle fasce, Altare-Goldaniga coppia centrale, Nandez-Makoumbou-Deiola in mediana.

La partita si mette subito in discesa per il Cagliari: al 10’ errore della difesa del Brescia, la palla finisce a Mancosu che è lesto a servire in mezzo Luvumbo, il quale è altrettanto rapido a stoppare e calciare in porta per la rete del vantaggio rossoblù. La partita è giocata ad un ritmo abbastanza intenso ma con poche occasioni da gol da una parte e dall’altra nella prima frazione. Anche tanti errori soprattutto di rifinitura sia in casa Cagliari che in casa Brescia. Un colpo di testa di Altare al 28’ ben parato da Lezzerini è però arrivato a gioco fermo per posizione irregolare del difensore. Al 32’ è Falco, ancora di testa, ad avere una buona chance, ma la sua conclusione in anticipo su un difensore bresciano risulta di poco alta sopra la traversa. Al 33’ il Cagliari raddoppia: Falco allarga per Di Pardo, quest’ultimo la mette al centro, Luvumbo e Nandez lisciano la conclusione, arriva Deiola che con un tocco sotto porta facile facile batte Lezzerini per il raddoppio rossoblù. Al 41’ arriva anche il primo tiro in porta del Brescia, punizione di Viviani angolata e bella respinta in corner in tuffo di Radunovic. Il primo tempo si chiude così.

All’intervallo resta negli spogliatoi Goldaniga e fa il suo esordio con la maglia del Cagliari Elio Capradossi. Al 49’ Deiola ha la chance per triplicare ma il suo destro dall’interno dell’area di rigore è ben respinto da Lezzerini in corner. Al 53, proteste rossoblù per un presunto fallo da rigore su Luvumbo, ma l’arbitro non fischia e il gioco va avanti. Al 58’ occasione bresciana con il terzino Jallow che spunta dalle retrovie in area di rigore, ma il suo tiro al volo di destro finisce alto. Al 63’ fuori Carboni e Nandez, dentro Barreca e Viola. Al 68’ fuori Luvumbo e dentro Pavoletti. Al 75’ sventola da fuori di Viviani, palla di poco a lato. Ultimo cambio per il Cagliari, fuori Falco e dentro Millico. All’80’ l’ultimo entrato ha l’occasione per chiudere il match ma dopo una discesa solitaria è fermato al momento della conclusione. Al 90’ Olzer in mischia accorcia le distanze per il Brescia. Il risultato però non cambia più nonostante sei minuti di recupero.

Foto Cagliari Calcio