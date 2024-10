Pessima prova del Cagliari che viene riportato sulla terra dal Brescia dopo gli entusiasmi del presidente campionato. Un gol di Donnarumma su rigore al 9’ del secondo tempo ha dato la vittoria ai bresciani, un successo meritatissimo per la squadra di Cellino.



Il Cagliari ha iniziato all’arrembaggio fin dai primi minuti sfiorando il gol con Birsa e Joao Pedro. Poi, a metà primo tempo il Var annulla un gol a Donnarumma e lì il Cagliari si impartisce, subendo anche un’altra occasionissima di Spalek, che non affonda il Cagliari. La mazzata per Maran arriva al 45’ quando Pavoletti deve lasciare il campo per infortunio, che sembra serio. Va dentro Cerri che a inizio ripresa commette il fallo di mano che il Var vede e assegna il rigore.

Il vantaggio del Brescia scuote il Cagliari che, anche grazie all’ingresso di Castro, guadagna campo. Però, sia Joao Pedro che Cerri non ne azzeccano una lá davanti. Finisce dopo 5’ di recupero con i fischi dei tifosi rossoblù. Solo applausi per gli ex Dessena e Cellino a inizio partita.