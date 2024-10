"Non mi sono lamentato delle assenze, ma della partita giocata molto presto e senza allenamenti ". L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è tornato ieri sulla partita disputata contro il Cagliari, dove gli emiliani hanno dovuto rinunciare ad alcuni giocatori risultati positivi al Covid. "C'è stata furbizia - sostiene -. Io mi sono sempre riferito alle conseguenze che potevano esserci, soprattutto in relazione all'incolumità dei calciatori".

"Un mio amico allenatore anni fa diceva 'zero tituli', io dico 'zero alibi' - aggiunge Mihajlovic, citando una celebre frase di Josè Mourinho -. Mazzarri diceva che io mi sono lamentato delle assenze, ma non è così. Io mi sono lamentato della partita che si è giocata così presto, sapendo cosa poteva comportare. La gestione difficile è quella del post partita. Loro hanno fatto i furbi, lo sport insegna l'onestà e nel caso di Cagliari non c'è stata".

"Mi riferisco alle conseguenze che ha comportato, in primis nei confronti dell'incolumità dei giocatori - precisa il serbo -. Come ho detto anche ai ragazzi quando abbiamo analizzato la gara, potevamo gestirla meglio. Non meritavamo di perdere, ma quando ti manca lucidità si fa più fatica a gestire certe dinamiche di gioco. Adesso guardiamo avanti, domani ci aspetta una partita bella e siamo pronti per giocarcela".