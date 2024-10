Il Cagliari torna subito in campo dopo la sconfitta contro la Lazio che ha lasciato parecchi strascichi tra la squadra e tra la tifoseria. Urge subito tornare alla vittoria e l'occasione giusta è il match casalingo di questa sera contro il Bologna, nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A.

Lopez perde Perico rispetto al match con i biancocelesti e ripropone Pinilla al fianco di Ibrabo in attacco. Nel Bologna out Diamanti per squalifica, con Cristialdo unica punta e l'ex cagliaritano Acquafresca in panchina. Ecco le probabili formazioni del match:

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Nainggolan; Cossu; Ibarbo, Sau

A disp.: Avramov, Ariaudo, Avelar, Oikonomou, Eriksson, Pinilla, Cabrera, Ibraimi, Nenè.All.: Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Perico, Ekdal

Bologna (3-5-1-1): Curci; Sorensen, Natali, Mantovani; Morleo, Perez, Khrin, Laxalt, Garics; Kone; Cristaldo

A disp.: Agliardi, Malagoli, Antonsson, Yaisien, Ferrari, Masina, Pazienza, Moscardelli, Della Rocca, Christodoulopoulos, Bianchi, Acquafresca. All.: Pioli

Squalificati: Diamanti (1)

Indisponibili: Cherubin, Stojanovic, Gimenez, Cech, Crespo