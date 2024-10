Partita stregata per il Cagliari che subisce il gol di Destro immeritatamente dopo una partita condotta tutta all’attacco e trova il pareggio solo all’ultimo minuto grazie ad una punizione di Borriello dopo una doppia espulsione per il Bologna. Precedentemente era stato il Cagliari ad avere le occasioni migliori, ma Mirante e il palo avevano negato il vantaggio alla squadra di Rastelli. Tutto sommato un buon punto, per quanto sa di beffa.

LA CRONACA

Mister Massimo Rastelli propone Capuano a sinistra e non Murru, mentre in mezzo fa di necessità virtù proponendo Isla mezz’ala, Tachtsidis regista con Dessena dall’altra parte e Di Gennaro trequartista. Davanti, Borriello-Sau. Nel Bologna tutto confermato rispetto alla vigilia.

Partita che subito si fa interessante, col Bologna in avanti. Partita che si scalda subito con l’ammonizione per Sau che reagisce a un fallo subito. Al 10’ Cagliari pericoloso, ma né Borriello, né Isla, né Di Gennaro trovato il guizzo giusto dopo un’azione arrembante. All’11’ grande azione del Cagliari: lancio di Tachtsidis, Sau anticipa Mirante in uscita, ma da posizione defilata e con la porta vuota l’attaccante rossoblu non c’entra il bersaglio. Sullo sviluppo successivo è ancora Borriello pericoloso. Al 16’ palo di Sau! Gran bel tiro a giro del ragazzo di Tonara e pala sul palo alla sinistra di Mirante. Al 25’pericoloso il Bologna con un tiro di Krejci che Rafael respinge in corner. Nella fase centrale del match il Bologna prende un po’ più campo e prova a farsi pericoloso. A 5’ dalla fine, cross di Borriello e colpo di testa di Di Gennaro che finisce di poco alto. Finisce così il primo tempo.

Nella ripresa subito al 3’ Sau davanti al portiere col destro non riesce a trafiggere Mirante, grande occasione subito per i sardi. Dopo due minuti altra occasione per il Cagliari, ma il sinistro di Tachtsidis è respinto in corner da Mirante. Cagliari davvero aggressivo in questo inizio ripresa. Dopo 18 minuti di gioco però è il Bologna ad andare in vantaggio con Destro che a porta vuota approfitta di un assist di Krejci dalla sinistra. Bologna immeritatamente in vantaggio. Il Cagliari subisce psicologicamente il gol del Bologna e ci mette un po’ a tornare in carreggiata. Al 78’ c’è l’esordio di Miangue con la maglia rossoblu. All’88’ Bologna in dieci per l’espulsione di Viviani per il brutto fallo su Tachtsdis. Assalto finale del Cagliari con Bruno Alves che al 90’ con un colpo di testa manda la palla di poco alta. Al primi dei 4 minuti di recupero nel Bologna espulso Krafth per fallo da ultimo uomo su Borriello. Bologna in 9. Sul calcio di punizione susseguente è Borriello a pareggiare con una gran botta di sinistro su punizione. Finale incredibile. L’assalto finale non produce il pareggio sperato. CAGLIARI-BOLOGNA 1-1.

IL TABELLINO

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli (78’ Miangue), Bruno Alves, Capuano; Isla, Tachtsidis, Dessena (86’ Salamon); Di Gennaro; Sau, Borriello. A disposizione: Colombo, Gabriel; Mastino, Murru; Antonini Lui, Ionita; Giannetti, Serra. Allenatore: Rastelli.

Bologna (4-3-3): Mirante, Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina, Donsah, Pulgar, Nagy (72’ Viviani), Di Francesco (dal 63’ Verdi), Destro (89’ Torosidis), Krejci. A disposizione: Da Costa, Sarr, Brignani, Mbaye, Tabacchi, Rizzo, Okwonkwo, Sadiq, Petkovic. Allenatore: Donadoni.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 18’ st Destro (B); 45’ st Borriello (C)

Ammoniti: Sau; Maietta; Tachtsidis; Donsah; Viviani;

Espulsi: Viviani e Krafth.

